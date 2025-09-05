Son 17 selecciones las que se encuentran clasificadas hacia el Mundial 2026 que se desarrollará por primera vez en tres países; México, Estados Unidos y Canadá, quienes ya cuentan con boleto a la justa debido a que son las anfitrionas.

De esas 17 selecciones, 14 tuvieron que conseguir su clasificación vía eliminatorias, incluido el campeón Argentina, que el jueves pasado despidió a Lionel Messi en lo que fue su último partido oficial en eliminatorias en territorio argentino con la camiseta Albiceleste.

Sin embargo, este viernes se dio a conocer a la primera selección de África que clasificó a la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año, luego de golear 5-0 a Níger como local; se trata de la Selección de Marruecos.

Los marroquíes tendrán una nueva oportunidad para tratar de por lo menos alcanzar la gesta que consiguieron en el Mundial Qatar 2022 cuando llegaron hasta las Semifinales y debieron jugar el partido por el Tercer Lugar sin éxito.

Con seis partidos disputados y a falta de dos para concluir sus eliminatorias en África hacia el Mundial 2026, Marruecos aseguró el primer lugar del Grupo E de la última fase eliminatoria del Continente Africano con 18 puntos, ocho más que Tanzania, segunda del sector.

Este lunes 8 de septiembre visitará a Zambia y el 11 de octubre próximo cerrará su etapa clasificatoria como local frente a Congo, pero ya con el pasaporte sellado hacia el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

De tener partidos en territorio mexicano, Marruecos jugará por tercera ocasión en México, pues asistió en 1970, donde fue eliminado en Fase de Grupos; y en 1986, donde quedó fuera en Octavos de Final.