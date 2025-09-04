    Mundial 2026

    Messi afirma cumplir el sueño con Argentina que vivió en Barcelona

    El argentino, que marcó doblete ante Venezuela, habló sobre si fue o no su último partido.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video "Lo que siempre soñé", las palabras de Messi que conmueven a todos

    Lionel Messi brilló en el triunfo de Argentina 3-0 ante Venezuela por las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026 el siguiente año.

    Clasificada la Albiceleste a la Copa del Mundo desde hace meses, el 10 tuvo una actuación este jueves con doblete incluido para que los argentinos festejaran ante la Vinotinto en Buenos Aires.

    El adiós de la cancha del Mas Monumental hizo a Messi derramar unas lágrimas en el calentamiento, en el himno nacional y al final del encuentro, por lo que el delantero del Inter Miami explicó por qué.

    "Muchas cosas, muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas, no tan buenas, pero siempre una alegría jugar en Argentina, delante de nuestra gente. Hace muchos años que venimos disfrutando partido a partido, muy feliz".

    MESSI CUMPLE EL SUEÑO QUE TUVO EN BARCELONA


    "Un poco lo que decía recién, terminar de esta manera acá lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente, por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo, y mi sueño era tenerlo acá también en mi país, con mi gente.

    "Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo que lo intentó, lo consiguió consagrarse y se me dio a mí, uno más de la camada anterior y todo lo que vivimos fue hermoso".

    Argentina cerrará el camino al Mundial 2026 de visitante ante Ecuador, aunque posiblemente tenga pocos minutos al estar ambas selecciones dentro de los clasificados a la Copa del Mundo.

