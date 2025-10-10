Francia vs. Azerbaiyán: horario y dónde ver el partido de eliminatorias al Mundial 2026
Les Bleus no quieren soltar el liderato del Grupo D en las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.
Francia vs. Azerbaiyán se enfrentan este fin de semana como parte de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 correspondiente a la actividad del Grupo D en su tercera jornada.
Les Bleus no quieren soltar el liderato del sector en donde se encuentran con seis puntos de seis posibles y que le pueden acercar hacia el pase directo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA a realizarse el siguiente año en México, Estado Unidos y Canadá.
HORARIO Y DÓNDE VER EL FRANCIA VS. AZERBAIYÁN RUMBO AL MUNDIAL 2026
La Selección de Azerbaiyán apenas suma un punto en dos juegos de las eliminatorias de la UEFA tras empatar de manera sorpresiva frente a Ucrania en su partido pasado.
Son dos partidos oficiales los que tienen Francia y Azerbaiyán de manera directa en las eliminatorias rumbo a la Euro 1996 que se disputó en Inglaterra; en esa ocasión los franceses ganaron 0-2 en el primer frente y luego golearon 10-0 en la vuelta en territorio francés.
- Cuándo es el Francia vs. Azerbaiyán rumbo al Mundial 2026: el partido es el viernes 10 de octubre en el Parc des Princes de París.
- A qué hora es el Francia vs. Azerbaiyán rumbo al Mundial 2026: el juego inicia a las 12:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos inicia a las 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Francia vs. Azerbaiyán rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo de este partido en Estados Unidos por la señal de ViX.