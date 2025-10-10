Les Bleus no quieren soltar el liderato del sector en donde se encuentran con seis puntos de seis posibles y que le pueden acercar hacia el pase directo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA a realizarse el siguiente año en México, Estado Unidos y Canadá.

HORARIO Y DÓNDE VER EL FRANCIA VS. AZERBAIYÁN RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección de Azerbaiyán apenas suma un punto en dos juegos de las eliminatorias de la UEFA tras empatar de manera sorpresiva frente a Ucrania en su partido pasado.

Son dos partidos oficiales los que tienen Francia y Azerbaiyán de manera directa en las eliminatorias rumbo a la Euro 1996 que se disputó en Inglaterra; en esa ocasión los franceses ganaron 0-2 en el primer frente y luego golearon 10-0 en la vuelta en territorio francés.