Y ahora después de dos años de haberse ido del equipo universitario, el futbolista francés aseguró en entrevista con Sportweek de la Gazzeta dello Sport que el nivel de la Liga MX no estaba a la altura y que por eso fue el error de su vida en jugar en el futbol mexicano .

“Fue el error más grande de mi vida, estoy acostumbrado a los ritmos altos (de competencia) y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares", afirmó el futbolista francés.