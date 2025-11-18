Así funciona el sorteo del Repechaje Internacional al Mundial 2026

Video Fechas tentativas y estadios en México para jugar Repechaje del Mundial 2026

El sorteo del Repechaje Internacional para el Mundial 2026 de la FIFA será este jueves 20 de noviembre, donde seis selecciones buscarán dos boletos disponibles.

La FIFA determinó que conforme al ranking de noviembre, a publicarse el 19 de ese mes, ubicará a los combinados nacionales en dos llaves diferentes, que constará de Semifinales y Final cada una.

FORMATO DEL REPECHAJE INTERCONTINENTAL AL MUNDIAL 2026



Un total de seis selecciones clasificadas de Oceanía, África, Asia, Conmebol y Concacaf, con dos representantes ésta última, jugarán un mini torneo en México para marzo de 2026.

Guadalajara y Monterrey serán las sedes de estos partidos, donde el sueño de clasificarse a la Copa del Mundo será únicamente para dos países.

Las seis selecciones estarán divididas en Llave A y Llave B

En la Llave A estará la selección clasificada al Repechaje Internacional con mejor posición en el ranking, a jugarse en Monterrey

estará la selección clasificada al Repechaje Internacional con mejor posición en el ranking, a jugarse en En la Llave B estará la segunda selección con mejor puesto en la clasificación de la FIFA, a disputarse en Guadalajara.

A falta de ser oficial, el sorteo del Repechaje Internacional ubicará a las cuatro restantes selecciones de manera aleatoria, aunque pudiera existir un candado que no se pueden coincidir en la misma llave las dos selecciones de Concacaf.

También se habla de la posibilidad que a la Llave A vayan las dos peores selecciones en el ranking FIFA y a la LLave B las dos mejores en su posición en la clasificación. El ganador de cada una de las llaves se unirá a los clasificados Mundial al 2026.

SELECCIONES CLASIFICADAS AL REPECHAJE INTERNACIONAL PARA EL MUNDIAL 2026



Hasta el momento, son tres las selecciones que ya tienen su lugar asegurado, mientras que la otra mitad se conocerá el martes 18 de noviembre, en el final de la Fecha FIFA de este mes.