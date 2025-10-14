Así se juegan los Playoffs de la eliminatoria de África rumbo al Mundial 2026
Quedaron definidos los partidos que definirán a las selecciones que participen en la Repesca Intercontinental.
La eliminatoria de África hacia el Mundial 2026 concluyó en su fase de grupos y ahora disputará los Playoffs que otorgan un boleto para la Repesca Intercontinental, a donde ya se encuentran clasificadas dos selecciones; Nueva Caledonia y Bolivia.
Clasificaron nueve selecciones a la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá con la Selección de Cabo Verde como la única que debutará en una justa mundialista. Estas son las selecciones clasificadas:
- Egipto
- Senegal
- Sudáfrica
- Cabo Verde
- Marruecos
- Costa de Marfil
- Argelia
- Túnez
- Ghana
Las cuatro selecciones que consiguieron el pase a los Playoffs de la eliminatoria de África hacia el Mundial 2026 son:
- Nigeria
- Gabón
- Camerún
- Congo
La Selección de Nigeria superó de manera dramática a Burkina Faso como una de las cuatro selecciones que acabaron como mejor segundo lugar del grupo luego de los juegos restados por la deserción de Eritrea y la clasificación del Ranking en África.
De esta forma, quedaron definidos los partidos de los Playoffs de la eliminatoria de África a jugarse a mediado de noviembre próximo para conocer a la selección que tendrá aún la oportunidad de clasificarse al Mundial 2026 vía la Repesca Intercontinental.
Las Semifinales de los Playoffs de la eliminatoria de África a disputarse el 10 de noviembre son:
- Nigeria vs. Gabón
- Camerún vs. Congo
Los ganadores se medirán en una Final a diputarse el próximo 18 de noviembre para sumarse a los equipos que jugarán la Repesca Intercontinental y cuyos partidos se definirán en el sorteo del Mundial 2026 en diciembre.