Video Así se juegan los Playoffs de África y Asia rumbo al Mundial 2026

Clasificaron nueve selecciones a la Copa del Mundo de la FIFA del próximo año que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá con la Selección de Cabo Verde como la única que debutará en una justa mundialista. Estas son las selecciones clasificadas:

Egipto Senegal Sudáfrica Cabo Verde Marruecos Costa de Marfil Argelia Túnez Ghana

Las cuatro selecciones que consiguieron el pase a los Playoffs de la eliminatoria de África hacia el Mundial 2026 son:

Nigeria

Gabón

Camerún

Congo

La Selección de Nigeria superó de manera dramática a Burkina Faso como una de las cuatro selecciones que acabaron como mejor segundo lugar del grupo luego de los juegos restados por la deserción de Eritrea y la clasificación del Ranking en África.

De esta forma, quedaron definidos los partidos de los Playoffs de la eliminatoria de África a jugarse a mediado de noviembre próximo para conocer a la selección que tendrá aún la oportunidad de clasificarse al Mundial 2026 vía la Repesca Intercontinental.

Las Semifinales de los Playoffs de la eliminatoria de África a disputarse el 10 de noviembre son:

Nigeria vs. Gabón

Camerún vs. Congo