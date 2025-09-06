Video Insólita reacción de Cristiano Ronaldo con un aficionado en Armenia

A unas horas del partido Armenia vs. Portugal por las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026, el astro lusitano Cristiano Ronaldo detonó la polémica tras empujar a un aficionado que buscaba la selfie del recuerdo.

Fue en el hotel de concentración del equipo de las Quinas que un aficionado logró acercarse a lado de CR7 para solicitar la selfie del recuerdo, pero el ganador del Balón de Oro lo apartó de manera brusca.

Cristiano Ronaldo, con rostro molesto, empujó con el brazo derecho al seguidor, quien eludió a la seguridad que resguardaba a la Selección de Portugal, pues a su llegada a territorio armenio, la afición de volcó sobre todo hacia el jugador del Al-Nassr.

La actitud de Cristiano Ronaldo detonó la polémica, pues algunos defienden la reacción debido a que se trata de un aficionado que eludió la seguridad y se acercó de manera indebida, otros reprueban el gesto del futbolista por su reacción “violenta”.

CR7 y Portugal se miden a Armenia en el primer partido de ambos en la eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026; las Quinas lo hacen como campeones vigentes de la UEFA Nations League.

Ambas selecciones se encuentran dentro del Grupo F, donde también aparecen Hungría e Irlanda. Cabe recordar que Portugal se perfila como rival de la Selección Mexicana en marzo, pero sin que sea aún un compromiso confirmado por la FMF.