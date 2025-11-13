Eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026: definida la Final de los Playoffs

Las Semifinales de los Playoffs en las eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá quedaron completados y con ello definida la Final que permitirá a una selección más contender dentro de los Repechajes Intercontinentales o Interconfederativos.

Cabe recordar que para esta nueva edición con un formato inédito para la Copa del Mundo de la FIFA se jugarán con 48 selecciones nacionales, por lo que esta vez serán nueve equipos clasificados de manera directa por parte de África y con la posibilidad de un décimo.

Nigeria goleó 4-1 a Gabón en un partido cardíaco en el Stade Prince Moulay Hassan de Rabat, Marruecos, con lo que clasificó a la Final de los Playoffs de las eliminatorias de África. El partido acabó empatado 1-1 dentro de los 90 minutos reglamentarios (más añadido) con anotaciones de Akor Adams al 78’ por Nigeria y de Mrio Lemina por Gabón al 89’.

En tiempos extra, el conjunto nigeriano sacó el partido con tres goles más para el 4-1 definitivo con anotaciones de Chidera Ejuke (97’) y doblete de Victor Osimhen (102’ y 110’).

RIVAL DE NIGERIA HACIA LA FINAL DE PLAYOFFS DE LAS ELIMINATORIAS DE ÁFRICA

La Selección de Congo echó a Camerún, ocho veces mundialista, y mantiene viva la esperanza de jugar una Copa del Mundo de la FIFA luego de vencer en tiempo de compensación 0-1 a los Leones Indomables en el Al Barid Stadium de Rabat, Marruecos.

Fue un solitario gol al 90+1’ de Chancel Mbemba, que milita en el Lille de Francia y con paso con Newcastle, Porto y Marsella, el que definió el rumbo de la Selección de Congo para jugar la Final de los Playoffs en la eliminatoria de África frente a la Selección de Nigeria.