    Mundial 2026

    Eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026: definida la Final de los Playoffs

    Quedaron definidas las selecciones nacionales que contenderán por la Final de los Playoffs de las eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Última llamada en África! Definen la Final hacia el Repechaje Intercontinental

    Las Semifinales de los Playoffs en las eliminatorias de África rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá quedaron completados y con ello definida la Final que permitirá a una selección más contender dentro de los Repechajes Intercontinentales o Interconfederativos.

    Cabe recordar que para esta nueva edición con un formato inédito para la Copa del Mundo de la FIFA se jugarán con 48 selecciones nacionales, por lo que esta vez serán nueve equipos clasificados de manera directa por parte de África y con la posibilidad de un décimo.

    PUBLICIDAD

    Nigeria goleó 4-1 a Gabón en un partido cardíaco en el Stade Prince Moulay Hassan de Rabat, Marruecos, con lo que clasificó a la Final de los Playoffs de las eliminatorias de África. El partido acabó empatado 1-1 dentro de los 90 minutos reglamentarios (más añadido) con anotaciones de Akor Adams al 78’ por Nigeria y de Mrio Lemina por Gabón al 89’.

    En tiempos extra, el conjunto nigeriano sacó el partido con tres goles más para el 4-1 definitivo con anotaciones de Chidera Ejuke (97’) y doblete de Victor Osimhen (102’ y 110’).

    RIVAL DE NIGERIA HACIA LA FINAL DE PLAYOFFS DE LAS ELIMINATORIAS DE ÁFRICA

    La Selección de Congo echó a Camerún, ocho veces mundialista, y mantiene viva la esperanza de jugar una Copa del Mundo de la FIFA luego de vencer en tiempo de compensación 0-1 a los Leones Indomables en el Al Barid Stadium de Rabat, Marruecos.

    Fue un solitario gol al 90+1’ de Chancel Mbemba, que milita en el Lille de Francia y con paso con Newcastle, Porto y Marsella, el que definió el rumbo de la Selección de Congo para jugar la Final de los Playoffs en la eliminatoria de África frente a la Selección de Nigeria.

    Nigeria vs. Congo se medirán el domingo 16 de noviembre por el boleto al Repechaje Intercontinental que les mantenga viva la llama de conseguir la clasificación al Mundial 2026 en juego a disputarse a las 13:00 horas tiempo del Centro de México; 14:00 horas tiempo del Este.

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    México vs. Uruguay: Armando Hormiga González revela cómo quiere celebrar un gol

    México vs. Uruguay: Armando Hormiga González revela cómo quiere celebrar un gol

    1 min
    Así pasó la noche Panamá en Guatemala

    Así pasó la noche Panamá en Guatemala

    1 min
    Cantan los goles de Lionel Messi en entrenamiento de Argentina

    Cantan los goles de Lionel Messi en entrenamiento de Argentina

    3 min
    Partidos del jueves 13 de noviembre: Eliminatorias UEFA y Concacaf

    Partidos del jueves 13 de noviembre: Eliminatorias UEFA y Concacaf

    1 min
    Memo Ochoa desata polémica por imágenes en concentración de Selección Mexicana

    Memo Ochoa desata polémica por imágenes en concentración de Selección Mexicana

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX