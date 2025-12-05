    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Claudia Sheinbaum aparece en la alfombra roja de la FIFA

    La presidenta de México fue acompañada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como algunos mandatarios y gobernadores de su país.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Las palabras de Sheinbaum en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026

    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, hizo su aparición en la alfombra roja del John F. Kennedy Center en Washington D.C. para el sorteo del Mundial 2026 acompañada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, instantes previos a conocer la conformación de la Fase de Grupos.

    A su llegada fure recibida y saludada también por algunos mandatarios de su país como lo fueron Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, una de las sedes del Mundial 2026 con el Estadio Ciudad de México (conocido también como Estadio Azteca o Estadio Banorte).

    Asimismo, también estuvo Pablo Lemus, gobernador del Estado de Jalisco y su comitiva, que también es una de las tres sedes de México en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Además también estuvo Amaury Vergara, presidente de Chivas y dueño del Estadio Guadalajara.

    Roberto Velasco, encargado del despacho de la cancillería mexicana, así como el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, pues la citade Claudia Sheinbaum en Washington D.C. no sólo es por el sorteo del Mundial 2026, sino también para reforzar las relaciones con Estado Unidos y Canadá a nivel gobierno y también sedes de la justa.

    Cabe recordar, será la primera reunión presencial de la presidenta de México con Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Además también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

