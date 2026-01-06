    Mundial 2026

    Costa de Marfil golea y clasifica en Copa Africana pero con la mira en el Mundial 2026

    Los Elefantes pisaron fuerte en los Octavos de Final y clasificaron a los Cuartos de Final tras golear a Burkina Faso.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    La Selección de Costa de Marfil goleó 3-0 a Burkina Faso en los Octavos de Final para convertirse en el último combinado nacional en clasificarse a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025 que se celebra en Marruecos.

    Los elefantes marfileños pisaron fuerte hacia la siguiente ronda pero con la mira puesta en el Mundial 2026, a donde se clasificaron y por lo que hicieron valer su jerarquía no sólo en las eliminatorias de África, sino también en el torneo continental.

    Fue al 20’ que Amad Diallo abrió la cuenta luego de filtrarse al área por derecha y definir cruzado. Doce minutos después, Yan Diomande remató en el centro del área con parte interna del pie derecho y con asistencia de Amad Diallo para el 2-0.

    En la recta final del partido, con el reloj en el minuto 87, en contragolpe, Bazoumana Touré marcó tras un recorrido ‘kilométrico’ para definir dentro del área y a primer poste para el 3-0.

    Cabe recordar que Costa de Marfil se encuentra dentro del Grupo E del Mundial 2026 donde comparte sector junto a Ecuador, Alemania y la debutante Curazao; jugará dos partidos en Filadelfia y uno más en Toronto.

    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Costa de Marfil 2026

