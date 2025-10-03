Video Un pletórico Messi desata la locura en Yankee Stadium con golazos

Lionel Messi, del Inter Miami, y Franco Mastantuono, del Real Madrid, encabezan la lista de Argentina para los partidos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico de la fecha FIFA de octubre.

Lionel Scaloni, técnico de los sudamericanos, optó por una mezcla de juventud y experiencia para enfrentar los primeros duelos de preparación rumbo al Mundial del 2026, luego de terminar en la cima de las eliminatorias de la Conmebol.

PUBLICIDAD

El conjunto albiceleste tiene novedadades como Lautaro Rivero, defensa de River Plate, el mediocampista Aníbal Moreno, del Palmeiras, y Facundo Cambeses, arquero de Racing.

Enzo Fernández, del Chelsea, vuelve a una convocatoria tras cumplir la suspensión de los juegos en los duelos eliminatorias de septiembre.

Quedaron excluidos algunos jugadores por lesiones como Facundo Medina, Lisandro Martínez, Juan Foyth y Paulo Dybala.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, enfrentará el 10 de octubre a Venezuela estadio Hard Rock de Miami, y el 13 a Puerto Ric o en el Soldier Field de Chicago.

Lista de convocados:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Walter Benítez (Crystal Palace), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia), Inglaterra), Facundo Cambeses (Racing).

Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia).

Medios: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Aníbal Moreno (Palmeiras, Brasil), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Nicolás Paz (Como 1907, Italia), Giovani Lo Celso (Betis, España), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra).

PUBLICIDAD

Delanteros: Lautaro Martínez (Inter de Milán, Italia), Thiago Almada (Atlético de Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, España), Nicolás González (Atlético de Madrid, España), Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), José Manuel López (Palmeiras, Brasil), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, España).