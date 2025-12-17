    Mundial 2026

    Mundial 2026: Nigeria pelea su lugar en el torneo y acusa trampa de Congo

    De acuerdo a reportes, la Águilas Africanas presentaron una protesta formal ante la FIFA para poder acudir de forma desesperada a la Copa del Mundo.

    Video Escándalo mundialista: denuncian alineación indebida de un país ya clasificado

    La controversia rumbo al Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá apareció en escena, un caso que recuerda al de la denuncia de Chile en contra de Ecuador tras señalar a Byron Castillo con una nacionalidad distinta a la chilena, pero ante lo cual la FIFA falló a favor de la Tri, que terminó por acudir a la Copa del Mundo.

    Ahora el foco no está en Sudamérica sino en África, donde la Selección de Nigeria acusó a la Selección de la República Democrática del Congo de haber alineado a jugadores inelegibles en la repesca o Playoffs de la Confederación Africana de Futbol, donde consiguieron su boleto al Repechaje Intercontinental.

    En la Final del Repechaje o Playoffs de las eliminatorias de África al Mundial 2026, Nigeria empató con RD Congo 1-1 y definieron el pase al Repechaje Interconfederativo en penales, donde los congoleños se impusieron 3-4 y ahora buscarán el boleto mundialista en México.

    De acuerdo a reportes periodísticos, directivos de la Selección de Nigeria acusaron que hubo entre seis y nueve futbolistas con pasaportes europeos que no cumplieron con los requisitos de elegibilidad para participar con la selección de RD Congo.

    Congo espera en la Final del Repechaje Intercontinental 1 al ganador de entre Nueva Caledonia y Jamaica, serie que se llevará a cabo por completo en el Estadio Guadalajara a finales de marzo próximo.

    Congo, en caso de clasificar al Mundial 2026, esta ubicado en el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia y jugará en Houston, Guadalajara y Atlanta.

