    Mundial 2026

    El sorteo que pudo haber cambiado la historia de México en el Mundial de 1970

    En aquella justa mundialista se vivió un momento muy curioso que le 'metió' el pie a la selección mexicana.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video México '70, el sorteo por el primer lugar en Cuartos de Final

    Para la séptima Copa del Mundo celebrada en Chile, la FIFA eliminó de la fase de grupos los juegos de desempate entre dos equipos igualados en puntos p ara sustituirlos por la diferencia de goles y ya en el Mundial México 70 se reglamentó la diferencia de goles entre los anotados y recibidos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    El día que acabaron con el reinado del Scratch du Oro en Alemania 1974
    1 mins

    El día que acabaron con el reinado del Scratch du Oro en Alemania 1974

    Copa Mundial de Futbol 2026
    La Naranja Mecánica fue el verdugo de Brasil en 1974
    2:00

    La Naranja Mecánica fue el verdugo de Brasil en 1974

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial España 82: Primera serie de penales en un Mundial de la FIFA
    1 mins

    Mundial España 82: Primera serie de penales en un Mundial de la FIFA

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El trofeo de la Copa del Mundo inicia gira por países sede del Mundial 2026
    2 mins

    El trofeo de la Copa del Mundo inicia gira por países sede del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Qué deportes puedes ver en ViX? Mundial 2026, Liga MX y todo lo disponible con tu paquete
    2 mins

    ¿Qué deportes puedes ver en ViX? Mundial 2026, Liga MX y todo lo disponible con tu paquete

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Pase ViX para el Mundial: Precio y promoción para nuevos suscriptores
    3 mins

    Pase ViX para el Mundial: Precio y promoción para nuevos suscriptores

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El día que Francia jugó de verde en Argentina 1978
    1 mins

    El día que Francia jugó de verde en Argentina 1978

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Así define Acevedo las cualidades de sus compañeros bajo los tres palos
    2:34

    Así define Acevedo las cualidades de sus compañeros bajo los tres palos

    Copa Mundial de Futbol 2026
    A pesar de no ser titular, Acevedo se ilusiona en cada convocatoria del Tri
    4:00

    A pesar de no ser titular, Acevedo se ilusiona en cada convocatoria del Tri

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Carlos Acevedo y la reacción que tuvo al no jugar ante su afición con el Tri
    2:21

    Carlos Acevedo y la reacción que tuvo al no jugar ante su afición con el Tri

    Copa Mundial de Futbol 2026

    En el Grupo 1 de aquella justa mundialista, l a Selección Mexicana y la Unión Soviética terminaron igualados con cinco puntos y una diferencia de cinco goles.

    Y ante esta situación se tuvo que aplicar un desempate vía sorteo para determinar qué equipo sería el primer lugar del grupo para conocer a su siguiente rival.

    En el encargado de realizar el sorteo fue el presidente y secretario de la FIFA, Sir Stanley Rose y Helmut Kaiser, respectivamente, encabezaron la reunión en un hotel del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

    Primero, se sorteó el orden de elección, se introdujeron en una champañera los nombres de los presidentes de ambas federaciones que era Valentín Granatkin por la Unión Soviética y Guillermo Cañedo por México. En el segundo acto, en la hielera se introdujeron los papelitos con los números uno y dos.

    Granatkin mete la mano y saca el uno, es decir, la Unión Soviética se queda con el primer lugar y permanece en la Ciudad de México para enfrentar a Uruguay en los Cuartos de Final, mientras que la Selección Mexicana con el segundo, tuvo que viajar a Toluca para jugar con Italia.

    Esta situación fue determinante, ya que México dejó el imponente estadio Azteca y además tuvo que enfrentarse con el rival más complicado.

    Al final, tanto la Selección Mexicana como la Unión Soviética quedaron eliminados en la ronda de Cuartos de Final.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX