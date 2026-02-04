Mundial 2026 El sorteo que pudo haber cambiado la historia de México en el Mundial de 1970 En aquella justa mundialista se vivió un momento muy curioso que le 'metió' el pie a la selección mexicana.

Para la séptima Copa del Mundo celebrada en Chile, la FIFA eliminó de la fase de grupos los juegos de desempate entre dos equipos igualados en puntos p ara sustituirlos por la diferencia de goles y ya en el Mundial México 70 se reglamentó la diferencia de goles entre los anotados y recibidos.

En el Grupo 1 de aquella justa mundialista, l a Selección Mexicana y la Unión Soviética terminaron igualados con cinco puntos y una diferencia de cinco goles.

Y ante esta situación se tuvo que aplicar un desempate vía sorteo para determinar qué equipo sería el primer lugar del grupo para conocer a su siguiente rival.

En el encargado de realizar el sorteo fue el presidente y secretario de la FIFA, Sir Stanley Rose y Helmut Kaiser, respectivamente, encabezaron la reunión en un hotel del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Primero, se sorteó el orden de elección, se introdujeron en una champañera los nombres de los presidentes de ambas federaciones que era Valentín Granatkin por la Unión Soviética y Guillermo Cañedo por México. En el segundo acto, en la hielera se introdujeron los papelitos con los números uno y dos.

Granatkin mete la mano y saca el uno, es decir, la Unión Soviética se queda con el primer lugar y permanece en la Ciudad de México para enfrentar a Uruguay en los Cuartos de Final, mientras que la Selección Mexicana con el segundo, tuvo que viajar a Toluca para jugar con Italia.

Esta situación fue determinante, ya que México dejó el imponente estadio Azteca y además tuvo que enfrentarse con el rival más complicado.