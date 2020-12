¡Santa Claus es Dodger! Visitó a los niños en Tuxpan, Nayarit

A bordo de una camioneta blanca, no precisamente jalada por renos, Santa Claus 'visitó' las calles de Tuxpan, Nayarit para llevar alegría a los niños de la localidad y que esta Navidad no pase desapercibida. Víctor González, campeón de la MLB con Dodgers, no se olvidó de su órigen y junto a su familia decidió repartir juguetes en algunos rincones de su ciudad natal