La serie “The Clubhouse: A year With the Red Sox” el pelotero mexicano habla sobre sus serios problemas de salud mental en esas campañas, llegando a pensar en el suicidio.

Antes de que llegara el éxito, los problemas se hicieron presentes en el diamante en las campañas del 2021 y 2022, que lo enviaron en un tobogán que parecía no tener fin. “Llegué a un punto en el que estaba sentado en mi habitación, tenía mi rifle, tenía una bala y apreté el gatillo y la arma hizo clic, pero no pasó nada”, narra con tristeza.

“Hasta el día de hoy creo que Dios simplemente no me dejó quitarme la vida, porque sinceramente no sé porque no se disparó. Lo tomé como una señal”, agrega el jardinero.