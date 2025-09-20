La UFC hará historia en junio del 2026 al realizar una cartelera en la Casa Blanca con motivo al 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Dana White, presidente de UFC, confirmó que el evento es una realidad, mientras que las redes oficiales de la Casa Blanca y de la UFC publicaron las primeras imágenes del espectacular escenario que tendrá un arco gigante que cruzará por encima del octágono.

“Mi visión para el escenario es tener un arco gigante porque lo que quiero es que la Casa Blanca se vea por detrás. Si la cámara cambia de lado, se verá también el Monumento a Washington”, mencionó White en entrevista con Fox News.

El mandamás de UFC reveló que el evento se llevará a cabo en el jardín sur (South Lawn) de la Casa Blanca y contará con la presencia de unas 5 mil personas.

Además, el pesaje se realizará en el Lincoln Memorial y el día del evento los peleadores saldrían de la Oficinal Oval de la Casa Blanca.

SEE YOU ON THE SOUTH LAWN @UFC pic.twitter.com/02HoAdxc9e — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

También habrán fuegos artificiales y pantallas gigantes en los alrededores de la Casa Blanca para que, los aficionados que no puedan entrar a la exclusiva función, no se pierdan los combates.

"También vamos a tener un escenario aparte con una banda de música tocando todo el rato, y la gente podrá llevar mantas para poder ver las peleas a través de las pantallas.

“Queremos que sea un espectáculo para todo el mundo. Vamos a ‘asaltar’ la Casa Blanca esos días. Vamos a realizar los pesajes dentro, el evento en los jardínes, vamos a hacer diferentes actividades durante la semana... Va a haber de todo", agregó White.

Días atrás, Dana White reveló en el podcast de Logan Paul que él no pidió hacer un evento de la UFC en la Casa Blanca, sino que fue idea del propio presidente Donald Trump, con quien tiene una gran amistad y es un gran aficionado de las artes marciales mixtas.

"Quiere hacer más cosas, como que los niños vengan a buscar huevos de Pascua, actividades navideñas y eventos especiales... Eso es lo suyo. Quiere atraer a más estadounidenses a la Casa Blanca. Su lema era: ‘Esta es tu casa'. Tuve suerte de que dijera: 'Deberíamos pelear aquí'", señaló White.