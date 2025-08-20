    Lucha Libre

    Top 10 de luchadores de WWE convertidos en actores

    The Hollywood Reporter sorprendió con su ranking al dejar fuera a Dwayne 'The Rock' Johnson del número uno.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡El número uno es sorpresa! Top 10 de luchadores convertidos en actores

    Es una constante en Estados Unidos de que luchadores aprovechan su popularidad en la WWE para dar el salto a Hollywood y estrenarse en grandes producciones.

    En ese sentido, The Hollywood Reporter publicó su top 10 de luchadores convertidos en actores y sorprendió con dejar fuera Dwayne ‘The Rock’ Johnson del primer lugar.

    The Hollywood Reporter colocó en el número uno de su ranking a Dave Bautista quien es conocido por interpretar a Drax en la franquicia de Marvel, Guardianes de la Galaxia.

    Mientras que en el segundo puesto se encuentra The Rock, quien es el actor más taquillero de los últimos 10 años, sin embargo, siempre ha sido criticado por los fans por su forma muy parecida de actuar en todas sus películas.

    Dwayen Johnson es conocido por sus papeles en Black Adam, Rápido y Furioso, Jumanji, entre otras cintas; además de ser la voz de Maui en Moana.

    John Cena, para muchos el mejor luchador de la historia de WWE y mejor conocido como Peacemaker para los fanáticos de los cómics, especialmente de DC, se ubica en el tercer lugar.

    Ranking de luchadores convertidos a actores

    • Dave Bautista
    • Dwayne 'The Rock' Johnson
    • John Cena
    • Roddy Piper
    • Adam Copeland ‘Edge’
    • Kevin Nash
    • Hulk Hogan
    • Paul Wight ‘Big Show’
    • Jesse Ventura
    • Andre The Giant

    Otros luchadores de WWE que han participado en películas de Hollywood son Ronda Rousey, Stone Cold Steve Austin, Cody Rhodes, Roman Reigns, Randy Orton, Gran Khali, Randy Savage, Kurt Angle, Triple H, Kane, Sheamus, y The Miz.

