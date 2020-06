Seattle NHL jugará en estadio autosustentable y ecológico

Este recinto no sólo recibirá partidos de la NHL, sino también conciertos, convenciones, exposiciones y eventos del tipo por su multifuncionalidad y además estará impulsada por energía eléctrica renovable que llegará gracias a celdas solares y granjas solares de electricidad.

Pero no se trata sólo de eliminar el uso de combustibles fósiles, sino que además no tendrán botes de basura sino contenedores de compostaje y reciclaje, que no es igual. Se eliminarán los plásticos de un solo uso.