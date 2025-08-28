    Lucha Libre CMLL

    Rinden homenaje a la lucha libre mexicana con 'El vuelo'

    Un famosa marca lanzará unos sneakers inspirados en un accesorio característico del pancracio.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video "Se arregla a madr...": Hijo de Silver King lanza fuerte advertencia al Santo Jr.

    La lucha libre mexicana nuevamente está siendo homenajeada, ahora con un exclusivos sneakers que todo aficionado de este deporte y coleccionistas deben tener.

    Nike volvió a sorprender con el lanzamiento de los Air Jordan 3 ‘El Vuelo’, que están inspirados en las máscaras de los luchadores.

    PUBLICIDAD

    Respetando la icónica silueta, este sneaker presenta d etalles únicos como los paneles laterales texturizados que representan partes de las clásicas máscaras, además la zapatilla retoma los colores de la bandera de México que le dan un toque muy especial.

    Dentro de las lengüetas presentan una frase cotidiana que utilizan parte del público mexicano; “Más vale maña que fuerza”.

    Pero eso no es todo, ya que desde la caja del par nos presentan un diseño especial que asemeja los carteles de la lucha libre mexicana.

    Uno de los luchadores mexicano que ya luce este Air Jordan 3 es Templario, quien en sus redes sociales presumió sus sneakers.

    ‘El Vuelo’ será lanzado en México el próximo 6 de septiembre, mientras que en Estados Unidos se espera que salga a mediados del mes.

    Cabe destacar que es la segunda ocasión que Nike rinde homenaje en la lucha libre luego de que en el 2021 con tres siluetas que fueron un éxito.

    Video Agárrense: esta es la lucha en la que KeMalito podría perder su máscara

    Más sobre Lucha Libre CMLL

    2 min
    Reyna Isis se sincera y revela cuánto le costó perder su máscara vs. La Jarochita

    Reyna Isis se sincera y revela cuánto le costó perder su máscara vs. La Jarochita

    1 min
    Kemalito y Atlantis Junior les mandan regalos a Abelito y Aldo de Nigris de LCDLF

    Kemalito y Atlantis Junior les mandan regalos a Abelito y Aldo de Nigris de LCDLF

    2:04
    El regalazo de Kemalito para Abelito de La Casa de los Famosos México

    El regalazo de Kemalito para Abelito de La Casa de los Famosos México

    1 min
    La Casa de los Famosos: Abelito se 'prepara' para su lucha vs. Kemalito

    La Casa de los Famosos: Abelito se 'prepara' para su lucha vs. Kemalito

    1 min
    Maluma se pone la máscara de Místico en pleno concierto en México

    Maluma se pone la máscara de Místico en pleno concierto en México

    Relacionados:
    Lucha Libre CMLLLucha Libre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD