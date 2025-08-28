Video "Se arregla a madr...": Hijo de Silver King lanza fuerte advertencia al Santo Jr.

La lucha libre mexicana nuevamente está siendo homenajeada, ahora con un exclusivos sneakers que todo aficionado de este deporte y coleccionistas deben tener.

Nike volvió a sorprender con el lanzamiento de los Air Jordan 3 ‘El Vuelo’, que están inspirados en las máscaras de los luchadores.

Respetando la icónica silueta, este sneaker presenta d etalles únicos como los paneles laterales texturizados que representan partes de las clásicas máscaras, además la zapatilla retoma los colores de la bandera de México que le dan un toque muy especial.

Dentro de las lengüetas presentan una frase cotidiana que utilizan parte del público mexicano; “Más vale maña que fuerza”.

Pero eso no es todo, ya que desde la caja del par nos presentan un diseño especial que asemeja los carteles de la lucha libre mexicana.

Uno de los luchadores mexicano que ya luce este Air Jordan 3 es Templario, quien en sus redes sociales presumió sus sneakers.

‘El Vuelo’ será lanzado en México el próximo 6 de septiembre, mientras que en Estados Unidos se espera que salga a mediados del mes.

Cabe destacar que es la segunda ocasión que Nike rinde homenaje en la lucha libre luego de que en el 2021 con tres siluetas que fueron un éxito.