El luchador mexicano Bandido hizo historia en AEW al convertirse en doble campeón la noche de este domingo en el evento Forbidden Door que se celebró en Londres, Inglaterra.

Bandido ganó el Campeonato de Parejas de AEW junto a Brody King tras vencer a los campeones The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) y a FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) en una lucha de triple amenaza.

En la conferencia de prensa posterior al evento, Tony Khan, presidente de AEW, sorprendió a Bandido entregándole una playera del Fulham firmada por el futbolista mexicano Raúl Jiménez, quien, aunque vive en Londres, no pudo asistir al evento.

Bandido no lo podía creer, se llevó las manos a la cabeza y agradeció el gesto de Raúl Jiménez, quien este domingo jugó con el Fulham en la Premier League en el empate 1-1 ante el Manchester United.

“Raúl, ¡muchas gracias! Esto significa mucho para mí. Nos hablamos hace unos días, me dijiste que no podías estar aquí, pero con esto, se siente el cariño, la pasión y la raza. Muchas gracias, amigo mío”, declaró el luchador mexicano.

Además de ser campeón de parejas de AEW, Bandido es Campeón Mundial de ROH, título que ganó en abril pasado sobre el histórico Chris Jericho. Al término de aquella lucha, el luchador oriundo de Torreón, Coahuila, le dedicó el triunfo a su abuelita con unas emotivas y tiernas palabras.

No es la primera vez que hay un crossover entre Raúl Jiménez y la lucha libre, pues cuando era jugador de Wolves celebraba sus goles con la máscara de Sin Cara, exluchador de WWE.