Penta Zero Miedo l a está rompiendo en la WWE y se ha ganado el reconocimiento de miles de fans en todas partes y ante esto el luchador mexicano se dio un tiempo para visitar la que una vez fue su escuela.

El oriundo de Ecatepec, Estado de México , regresó al colegio Solidaridad Nacional para visitar y convivir con decenas de niños que sorprendieron a Penta Zero con la gran ovación que recibió por parte de los pequeños fans.

No es la primera vez que el mexicano visita su natal Ecatepec, ya que hace algunas semanas visitó aquel municipio para convivir con amigos y aficionados.

Penta Zero Miedo participará en el evento WWE Money in the Bank que se llevará el próximo 7 de junio donde peleará contra LA Knight, Andrade, Solo Sikoa, Seth Rollins y El Grande Americano por el prestigios maletín.