Penta Zero Miedo se ha convertido en uno de los luchadores más reconocidos de la WWE y su impacto y porpularidad ha sido más que notorio, motivo por el cual ha sido nominado a los Slammys Awards 2025 .

El luchador mexicano es uno de los nueve nominados al premio 'Breakout Superstar of the Year' (Superestrella Revelación el Año) .

Por su parte, Dominik Mysterio, hijo de Rey Mysterio, está nominado en dos categorías: el OMG Moment of the Year y por el Most Memorable Entrance.