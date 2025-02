El luchador mexicano Penta Zero Miedo hizo una confesión que tomó por sorpresa a fanáticos y a sus compañeros de profesión durante una sesión de entrenamiento.

Penta Zero Miedo fue el invitado estrella del canal de Youtube del Guerrero Celta, donde hizo de todo, desde enseñar a bailar salsa a la leyenda de WWE, Sheamus hasta tomarse fotos con fanáticos que lo reconocieron a media rutina.

Fue durante la rutina de brazo que Pena Zero Miedo hizo su gran confesión a Sheamus sobre la lesión que padece desde hace tiempo.

"Me desgarré el bíceps. Hace tres años un luchador me pateó y me desagarró el bíceps", comentó el luchador mexicano.