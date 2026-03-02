    Más Deportes

    Penta se confiesa con Pavel Pardo: “Mi papá fue futbolista profesional”

    Además, el Zero Miedo le enseñó al exjugador del América cómo hacer sus pasos de entrada.

    Por:Kevin R. Yu
    Penta y Rey Fénix revelan a Pavel Pardo que su padre fue futbolista profesional


    Penta Zero Miedo y Rey Fénix, los Lucha Brothers, revelaron a Pavel Pardo, exjugador del América y de la Selección Mexicana, que su padre fue futbolista profesional.

    Más Deportes

    Los luchadores mexicanos de WWE convivieron con Pavel Pardo en Chicago donde el sábado pasado se llevó a cabo el evento Elimination Chamber.

    “Con mucho cariño, con mucho respeto, tú sabes que esto como luchadores significa todo”, comentó Penta al regalarle su máscara al exfutbolista que respondió al gesto obsequiándoles una playera de México con su nombre en la espalda.

    “Yo fui portero, soy bravo”, mencionó Penta para después revelar que su papá fue jugador.

    “Hace mucho tiempo jugó en el Tampico Madero. Él es bien fan del América, toda la vida fue súper fan”.

    Los Lucha Brothers no revelaron el nombre de su papá, sin embargo, detallaron que jugó en la Jaiba Brava hace “como 45 años”, antes de que ellos nacieran.

    En la ciudad de Chicago, donde fue la reunión de Penta y Rey Fénix con Pavel Pardo, México se enfrentará a Bélgica en un amistoso el próximo 31 de marzo.

    La Selección Mexicana se prepara para el Mundial 2026 donde se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA que saldrá entre Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda.

    Relacionados:
    Más DeportesPavel Pardo

