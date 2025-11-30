Video ¿Se va de la WWE? La nueva faceta de Dominik Mysterio

Dominik Mysterio, quien afirmó ser fan del América para Enmascarados de TUDN, incursiona en un nuevo proyecto en su vida: el de la música.

El reciente campeón Intercontinental en el evento Survivor Series de la WWE ante John Cena en San Diego, le entró a los corridos tumbados, tan polémicos en México.

PUBLICIDAD

Con la cancion ' Sucio Dom', los artistas Adriel Favela y Calle 24 le hacen honor al luchador con raíces mexicanas, donde también tiene una participación a voz y como estrella del mismo video.

Con apenas un día de lanzamiento en diferentes plataformas digitales, el video ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones al momento.

El artista Adriel Favela, para la revista Rolling Stones, señaló lo que significa para él, el haber creado esta canción para Dominik Mysterio.

"La conexión con la lucha libre surgió de forma natural; en México, representa la familia, la identidad y la cultura. Y aunque Dom nació en Estados Unidos, el público mexicano lo ha visto crecer y lo ha acogido como uno de los suyos. Ese vínculo cultural es lo que le da a este lanzamiento su verdadero significado.