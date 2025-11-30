Dominik Mysterio debuta como cantante con este corrido tumbado en su honor
El luchador de la WWE, campeón Intercontinental, combinó su pasión en el cuadrilátero con la música.
Dominik Mysterio, quien afirmó ser fan del América para Enmascarados de TUDN, incursiona en un nuevo proyecto en su vida: el de la música.
El reciente campeón Intercontinental en el evento Survivor Series de la WWE ante John Cena en San Diego, le entró a los corridos tumbados, tan polémicos en México.
Con la cancion ' Sucio Dom', los artistas Adriel Favela y Calle 24 le hacen honor al luchador con raíces mexicanas, donde también tiene una participación a voz y como estrella del mismo video.
Con apenas un día de lanzamiento en diferentes plataformas digitales, el video ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones al momento.
El artista Adriel Favela, para la revista Rolling Stones, señaló lo que significa para él, el haber creado esta canción para Dominik Mysterio.
"La conexión con la lucha libre surgió de forma natural; en México, representa la familia, la identidad y la cultura. Y aunque Dom nació en Estados Unidos, el público mexicano lo ha visto crecer y lo ha acogido como uno de los suyos. Ese vínculo cultural es lo que le da a este lanzamiento su verdadero significado.
"La canción también tiene un significado más profundo para él y cuenta la historia de alguien que se esfuerza por alcanzar la grandeza. "Este proyecto nació de una combinación de elementos que lo hacen más grande que cualquier marca o identidad individual", dice. "Representa a todos los que alguna vez se han sentido fuera de lugar, pero que están decididos a seguir adelante".