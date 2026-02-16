    Más Deportes

    Logan Paul vende carta Pokémon en 16.49 millones de dólares

    El influencer y luchador de WWE estableció récord mundial al subastar su carta grial Pikachu Illustrator.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Logan Paul establece récord mundial por vender carta Pokémon


    Logan Paul, influencer y luchador de WWE, estableció un récord mundial al vender una carta Pokémon en una cifra de locura: 16.49 millones de dólares.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Más Deportes

    Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi
    1 mins

    Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi

    Más Deportes
    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha
    1 mins

    El Satánico, leyenda de la lucha libre, se retira: así será su última lucha

    Más Deportes
    Asesinan a peleador de artes marciales mixtas
    1:18

    Asesinan a peleador de artes marciales mixtas

    Más Deportes
    ¡Ellos son los atletas mexicanos que acudirán a los Olímpicos de Invierno!
    1 mins

    ¡Ellos son los atletas mexicanos que acudirán a los Olímpicos de Invierno!

    Más Deportes
    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez
    1 mins

    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez

    Más Deportes
    Fallece Christina Chambers, reconocida presentadora deportiva
    1 mins

    Fallece Christina Chambers, reconocida presentadora deportiva

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara
    1 mins

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    Más Deportes
    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana
    1 mins

    Muere Solomón Grundy, estrella de la lucha libre mexicana

    Más Deportes
    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico
    1 mins

    Bad Bunny es captado en la Arena México con máscara de Místico

    Más Deportes
    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México
    1 mins

    Neón es baja por lesión del CMLL tras terrible caída en la Arena México

    Más Deportes

    La carta grial Pikachu Illustrator, una de las 39 que fueron hechas en Japón para un concurso de ilustración de Pokémon en 1997, estuvo 42 días en subasta y recibió 97 pujas.

    La Pikachu Illustrator es considerada la carta coleccionable más codiciada del mundo y la joya de Pokémon por su extrema rareza y su valor dentro de la comunidad al tener una calificación perfecta de 10 por PSA (Professional Sports Authenticator), la empresa más reconocida en la evaluación del estado de cartas coleccionables.

    Logan Paul compró la carta en 5.27 millones de dólares hace cinco años, estableciendo un récord mundial. Se estima que el luchador de WWE obtuvo una ganancia de más de 8 millones de dólares después de las comisiones de la subasta.

    La carta se vendió con un collar incrustado de diamantes que Logan Paul utilizó en Wrestlemania 38. El luchador prometió que él mismo entregaría la pieza coleccionable al ganador de la subasta.

    Logan Paul se despidió de la carta a través de su cuenta de Instagram: “Adiós, amiga. Qué privilegio ha sido ser el dueño del mayor coleccionable del mundo”.

    Al término de la subasta, concluida el domingo por la noche en Golden Auctions, un representante de Guinness Wolrd Records apareció para confirmar que se trataba de la venta más grande en la historia de cartas coleccionables.

    Video Logan Paul defiende a Bad Bunny tras la polémica de su hermano
    Relacionados:
    Más Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX