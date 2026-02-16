Más Deportes Logan Paul vende carta Pokémon en 16.49 millones de dólares El influencer y luchador de WWE estableció récord mundial al subastar su carta grial Pikachu Illustrator.

Video Logan Paul establece récord mundial por vender carta Pokémon



Logan Paul, influencer y luchador de WWE, estableció un récord mundial al vender una carta Pokémon en una cifra de locura: 16.49 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La carta grial Pikachu Illustrator, una de las 39 que fueron hechas en Japón para un concurso de ilustración de Pokémon en 1997, estuvo 42 días en subasta y recibió 97 pujas.

La Pikachu Illustrator es considerada la carta coleccionable más codiciada del mundo y la joya de Pokémon por su extrema rareza y su valor dentro de la comunidad al tener una calificación perfecta de 10 por PSA (Professional Sports Authenticator), la empresa más reconocida en la evaluación del estado de cartas coleccionables.

.@LoganPaul's rare @Pokemon card becomes most expensive ever sold in record-setting auction.



The PSA-10 Pikachu Illustrator went on sale via @GoldinCo and eventually sold for $16,492,000.https://t.co/B1YBUIqhbx — Guinness World Records (@GWR) February 16, 2026

Logan Paul compró la carta en 5.27 millones de dólares hace cinco años, estableciendo un récord mundial. Se estima que el luchador de WWE obtuvo una ganancia de más de 8 millones de dólares después de las comisiones de la subasta.

La carta se vendió con un collar incrustado de diamantes que Logan Paul utilizó en Wrestlemania 38. El luchador prometió que él mismo entregaría la pieza coleccionable al ganador de la subasta.

Logan Paul se despidió de la carta a través de su cuenta de Instagram: “Adiós, amiga. Qué privilegio ha sido ser el dueño del mayor coleccionable del mundo”.

Al término de la subasta, concluida el domingo por la noche en Golden Auctions, un representante de Guinness Wolrd Records apareció para confirmar que se trataba de la venta más grande en la historia de cartas coleccionables.