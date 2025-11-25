Una vez más la mala fortuna persigue a Penta Zero Miedo en la lucha libre de los Estados Unidos, y es que ahora, durante sus presentación de Monday Night Raw no logró terminar su combate.

Durante la función nocturna de la WWE, donde el luchador mexicano buscaba seguir adelante en el denominado torneo de John Cena, una mala caída determinó su suerte y lo obligó a retirarse del cuadrilátero.

La lesión vino cuando Penta Zero Miedo, en un momento de lucha fuera del encordado, buscó aplicarle la famosa Huracarrana a Solo Sikoa, sin embargo, al no poder ser contenido por el samoano, su caída fue de manera descompuesta y directo al piso del escenario.

El luchador mexicano se llevó de inmediato la mano al hombro, mientras pedía ayuda al referí, mismo que al percatarse de que algo no estaba bien, hizo traer a las asistencias médicas de manera inmediata.

Después de ser revisado por los paramédicos, se determinó que Penta no podría continuar con el combate, por lo que se hizo sonar la campana para indicar que quedaba fuera de la competencia.