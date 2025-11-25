Penta Zero Miedo sale lesionado durante la función nocturna de Raw
Al luchador mexicano le sale mal una maniobra y no logra avanzar en el torneo de John Cena.
Una vez más la mala fortuna persigue a Penta Zero Miedo en la lucha libre de los Estados Unidos, y es que ahora, durante sus presentación de Monday Night Raw no logró terminar su combate.
Durante la función nocturna de la WWE, donde el luchador mexicano buscaba seguir adelante en el denominado torneo de John Cena, una mala caída determinó su suerte y lo obligó a retirarse del cuadrilátero.
La lesión vino cuando Penta Zero Miedo, en un momento de lucha fuera del encordado, buscó aplicarle la famosa Huracarrana a Solo Sikoa, sin embargo, al no poder ser contenido por el samoano, su caída fue de manera descompuesta y directo al piso del escenario.
El luchador mexicano se llevó de inmediato la mano al hombro, mientras pedía ayuda al referí, mismo que al percatarse de que algo no estaba bien, hizo traer a las asistencias médicas de manera inmediata.
Después de ser revisado por los paramédicos, se determinó que Penta no podría continuar con el combate, por lo que se hizo sonar la campana para indicar que quedaba fuera de la competencia.
Hasta el momento no se ha dado un informe médico sobre la gravedad de su lesión ni tampoco Penta Zero Miedo ha hablado al respecto, pero se espera que esté recuperado muy pronto, ya que el próximo 20 de diciembre se presentaría en la AAA, a lado de su hermano, en la función de Guerra de Titanes.