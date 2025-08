El medallista olímpico en Londres 2012 confesó que el inicio de su relación con Paola Espinosa fue muy difícil porque sus entrenadores no querían que ella terminara su anterior relación con el otro clavadista, del que no quiso revelar su nombre.

“A Paola, su entrenadora de ese momento, la obligaba a estar en una relación con un mismo compañero de su equipo para que el compañero no se deprimiera y pudiera estar entrenando .

“Yo en Guadalajara, ella en México, yo le preguntaba ‘¿Cómo te fue?’ ‘No entrené hoy, llegué a la alberca y me agarró mi entrenadora con el otro involucrado y todo el día obligando para que regresara con esa persona. No me dejaron entrenar'”, contó.