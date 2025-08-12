    Lucha Libre

    Mini Piratita Morgan II falleció, Pirata Morgan dio la noticia en redes sociales

    La lucha libre está de luto, pierde a otra estrella de los cuadriláteros a los 49 años de edad.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video El ring está de luto: Fallece mini estrella de la Lucha Libre Mexicana

    La Lucha Libre esta de luto un vez más, es año han sido muchas pérdidas para el pancracio nacional y este día se dio a conocer una más.

    A través de redes sociales, Pedro Ortiz Villanueva, mejor conocido como ‘Pirata’ Morgan dio a conocer que Mini Piratita Morgan II falleció.

    “Me acabo de enterar que mi mini piratita falleció, mi más sentido pésame a su familia”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

    Darío Rodríguez López, mejor conocido en los cuadriláteros como Piratita Morgan II, hijo del también fallecido Piratita Morgan I, uno de los exponentes más queridos de la categoría de mini estrellas de la Lucha Libre.

    Piratita Morgan II se manejaba en el circuito independiente, pero nunca faltó a una cita, ya que su estilo, entrega y carisma lo hicieron ídolo entre las multitudes en cada plaza que loe tocó subir al cuadrilátero.

    Video Adiós a una leyenda, ¡la lucha libre está de luto!

