Muere Estela Molina, primera campeona mundial de México de Lucha Libre

La Lucha Libre mexicana está de luto después de que Estela Molina, leyenda e histórica en el pancracio, muriera la madrugada de este jueves 28 de agosto a los 77 años.

PUBLICIDAD

Se trata de una figura imprescindible en la historia de la Lucha Libre, ya que fue la primera mexicana en ser campeona mundial indiscutida, esto al conseguir el título de la extinta Universal Wrestling Association (UWA).

Nacida en Ciudad Guzmán, Jalisco, Estela Molina debutó en marzo de 1979 en un cabellera contra cabellera, la cual ganó ante Pantera Sureña quien sería su gran rival y compañera profesional más importante y quien, de hecho, estuvo con ella hasta los últimos días.

El 23 de diciembre de ese mismo 1979, Estela Molina pasaría a la historia al derrotar a Vickie Williams para convertirse en la primera mexicana en ser campeona mundial indiscutible de Lucha Libre.