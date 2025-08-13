Video Video histórico: Hijo de Rafa Nadal con ‘la crema y nata’ del tenis

No debe ser fácil ser una súper dotada física y mentalmente, haber sido número uno del mundo del tenis femenil en su momento y unos años más tarde (tras ganar nueve Grand Slam y retirarse), en un juego con niños y familiares, errar el swing a una pelota porque la veía doble.

Conociendo como conocen su cuerpo los deportistas profesionales, Monica Seles supo que algo no estaba bien y ese fue su primer acercamiento a la miastenia gravis (MG).

PUBLICIDAD

Una enfermad autoinmune neuromuscular que en un primer momento afecta la visión y la fuerza de los músculos particularmente la de los brazos, así lo reveló la propia Seles en una entrevista con la agencia noticiosa AP.

“Estaba jugando con niños y familiares, y fallaba una pelota. Pensaba: ‘Sí, veo dos pelotas’. Obviamente, estos s on síntomas que no se pueden ignorar”, explicó en la charla y añadió, "para mí, fue entonces cuando comenzó este viaje. Me llevó bastante tiempo asimilarlo y hablar abiertamente de ello, porque es un tema difícil. Afecta mucho mi día a día”.

Por supuesto que de inmediato buscó ayuda médica y hace tres años le diagnosticaron la enfermedad.

La miastenia gravis la denomina el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, según recoge CNN, como “una enfermedad neuromuscular crónica que causa debilidad en los músculos voluntarios”.

“Afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes (menores de 40 años) y hombres mayores (mayores de 60), pero… puede presentarse a cualquier edad, incluida la infancia”, asegura la institución.

Tras asimilar la enfermedad y hacerse una idea sobre su nueva vida, el siguiente paso resultó obvio para la super estrella del tenis.

“Cuando me diagnosticaron, pensé: ‘¡¿Qué?' A sí que aquí es donde —y no puedo enfatizarlo lo suficiente— desearía que alguien como yo hablara abiertamente al respecto”, aseguró

Se asoció, entonces, con Argenx, una empresa de inmunología con sede en los Países Bajos, para promocionar su campaña Go for Greater.

PUBLICIDAD

Lo ha hecho en el momento justo. Unos días antes del inicio del Abierto de Estados Unidos que arranca el 24 de agosto y quiere ante todo crear conciencia sobre la MG que es poco conocida por el público en general.

Además de la entrevista dada a AP, Seles subió un video y un mensaje en su cuenta de Instagram sobre el tema.

"He enfrentado una dura competencia a lo largo de los años y ahora me enfrento a una nueva oponente: la miastenia gravis. Y como en todas mis batallas en la cancha de tenis, no me rendiré. Voy por lo Mejor con MG. Visita GoForGreaterWithMG.com para obtener herramientas útiles y apoyo", se lee en la red social.

La MG es una enfermedad que progresa de distinta manera en cada paciente.

No tiene cura y puede tener brotes que ponen en riesgo la vida de quienes la padecen. Con un tratamiento y medicinas adecuadas muchos pacientes pueden tener una vida casi normal.

¿Quién es Mónica Seles?

Mónica Seles es una de las tenistas más precoses de la historia.

A los 16 año ganó Roland Garros y se coronó en ocho Grand Slam (en total ganó 9) entre 1991 y 1992, pero mientras jugaba un partido en Hamburgo, Alemania, fue apuñalada y se retiró durante dos años.

A su regreso nunca alcanzó el nivel antes del atentado y se retiro definitivamente en el 2003.

Nacida en Novi Sad, Serbia, llegó a los Estados Unidos con 13 años y actualmente tiene 51 años, y desde el 2009 es parte del Salón de la Fama del Tenis Internacional.