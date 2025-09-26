La Arena México se convirtió en la Arena Pokémon en una función única y especial que unió el mundo de la lucha libre con el mundo de los videojuegos.

La catedral de la lucha libre lució llena con unos 20 mil entrenadores y entrenadoras Pokémon que pudieron presenciar un encuentro mágico entre Hawlucha, representado por Místico, y Machamp, que contó con Hechicero como su representante.

Tanto Místico como Hechicero hicieron modificaciones a su máscara para agregar detalles de los Pokemon que representaban.

El Rey de Plata y Oro contó en su equipo, el Team Hawlucha, con el apoyo de Máscara Dorada y Titán para derrotar al Team Machamp que, además de Hechicero, contó con Volador Jr. y Bárbaro Cavernario.

La increíble función se logró gracias a una alianza entre el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Pokémon de cara al estreno del nuevo videojuego Leyendas Pokémon ZA - que se estrenará el próximo 16 de octubre para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

El evento lo abrió Max Star y Futuro que en lucha de relevos vencieron a Felino Jr. e Hijo de Stuka Jr.

En lucha de Amazonas, La Catalina, Kira y Skadi derrotaron a Reyna Isis, Persephone y Candela.

En la lucha semifinal, Ángel de Oro, Hijo de Villano III y Villano III Jr. se impusieron a Templario, Fuego y Dulce Gardenia.