Video Las primeras palabras de Valiente sin su máscara: “el gordo ya no está”

Valiente, quien perdió su máscara en el Aniversario 92 del CMLL a manos de Esfinge, dio sus primeras palabras tras el épico combate y aseguró que no descansará hasta 'devolver el favor'.

Tras revelar su rostro y decir que su nombre es Fernando Vega y atacar a Esfinge, Valiente dejó en claro que irá en busca de la máscara de su rival en la histórica noche en la Arena México.

"No le puedo dar un beso después de arrancarme la piel, entonces esto sigue, avanza y esto no termina aquí Esfinge, así que síguete preparando, voy a seguir luchando hasta dejarte sin esa máscara".

Vega aseguró que usará ahora su cabellera para intentar desenmascarar a Esfinge, por lo que la rivalidad está más viva que nunca, según advirtió, aunque reconoció que le dolió perder su 'segunda piel' en la Arena México.

"Durante 28 años fue mi segunda piel, triste, triste, pero a la vez contento, perdimos, el resultado lo voy a seguir buscando, nos sobra poquito cabello, y mucho conocimiento para seguir buscando a Esfinge.