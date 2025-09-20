Video ¡Adiós máscara! Este es el rostro y nombre del Valiente tras perder vs. Esfinge

El Consejo Mundial de Lucha Libre vivió una velada inolvidable en el 92 aniversario y un evento en donde se conservó la máscara de Místico, pero cayeron las cabelleras de Felino y Rey Bucanero.

Místico hizo frente a JBF de All Ellite Wrestling en un máscara vs. título y en donde la sangre apareció en el legendario ring de la Arena México en un combate que desató todas las emociones en el pletórico escenario que se volcó en favor del mexicano.

Tras fallar un martinete, Místico aprovechó para hacer una hurracarrana y aplicar la legendaria 'Mística' a un JBF que no alcanzó a llegar a las cuerdas y, de esta forma, la incógnita del mexicano se conservó y el título Mundial Semicompleto de AEW.

Por otra parte, Rey Bucanero y Felino se dañaron quizás más de la cuenta, al grado que por doble descalificación, ambos tuvieron que dejar ir su cabellera en el mano a mano que sostuvieron en la Arena México.

En la lucha estelar del 92 Aniversario, la pareja conformada por Esfinge y El Valiente fue la ganadora triangular de parejas increíbles con final suicida, por lo que se enfrentaron a un duelo de Máscara vs. Máscara, donde Esfinge se alzó con el triunfo gracias a un nudo egipcio.

RESULTADOS LUCHA 92 ANIVERSARIO CMLL EN LA ARENA MÉXICO