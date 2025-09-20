Lucha de aniversario CMLL: Místico conserva máscara en lucha sangrienta y dos cabelleras caen
¡Qué locura! La Arena México vive noche histórica en el 92 aniversario de la empresa de Lucha Libre más antigua del mundo.
El Consejo Mundial de Lucha Libre vivió una velada inolvidable en el 92 aniversario y un evento en donde se conservó la máscara de Místico, pero cayeron las cabelleras de Felino y Rey Bucanero.
Místico hizo frente a JBF de All Ellite Wrestling en un máscara vs. título y en donde la sangre apareció en el legendario ring de la Arena México en un combate que desató todas las emociones en el pletórico escenario que se volcó en favor del mexicano.
Tras fallar un martinete, Místico aprovechó para hacer una hurracarrana y aplicar la legendaria 'Mística' a un JBF que no alcanzó a llegar a las cuerdas y, de esta forma, la incógnita del mexicano se conservó y el título Mundial Semicompleto de AEW.
Por otra parte, Rey Bucanero y Felino se dañaron quizás más de la cuenta, al grado que por doble descalificación, ambos tuvieron que dejar ir su cabellera en el mano a mano que sostuvieron en la Arena México.
En la lucha estelar del 92 Aniversario, la pareja conformada por Esfinge y El Valiente fue la ganadora triangular de parejas increíbles con final suicida, por lo que se enfrentaron a un duelo de Máscara vs. Máscara, donde Esfinge se alzó con el triunfo gracias a un nudo egipcio.
RESULTADOS LUCHA 92 ANIVERSARIO CMLL EN LA ARENA MÉXICO
- Lluvia y Jarochita derrotaron a Persephone y Reyna Isis por el título mundial de parejas femenil del CMLL
- Ángel de Oro y Niebla Roja derrotaron a Villano III Jr. y Hijo del Villano III por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL
- Máscara Dorada, Atlantis Jr. y Neón derrotaron a Hechicero, Volador Jr. y Zandokan Jr.
- Templario y Titán ganaron a Barboza y Difunto la Copa Independencia
- Felino y Rey Bucanero fueron descalificados. Ambos pierden la cabella
- Místico derrota a MJF en un máscara vs. título y es el nuevo Campeón Mundial semicompleto de AEW
- Valiente y Esfinge derrotaron a las parejas de Averno-Último Guerrero y Dragón Rojo Jr.-Bárbaro Cavernario.