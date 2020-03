Los eSports y su gran oportunidad de hacerse notar

Después de ello, la carrera con los pilotos profesionales también llamó la atención de todo mundo y no era para menos, aunque no en la pista físicamente, los pilotos se hicieron del equipo básico para poder correr aunque este fuera el volante para montarlo en la mesa de la computadora.

La Fórmula Uno y otros entusiastas están ganando notoriedad por la misma razón, aunque no tengan dinero en juego, pero si con pilotos invitados de la vida real, que han entrado en un nuevo nicho de mercado en el espectáculo de su participación que dará dividendos, pues en la carrera que se publicitó tímidamente tuvo sólo en you tube más de 150 mil espectadores en vivo y millones de vistas a una hora de terminar el evento, más las que se acumulen.

Como tampoco se van a detener los campeonatos conocidos como League Of Legends y más del tipo, debemos tomar en cuenta a las comunidades que no han dejado de sumar seguidores en los juegos de pelea como Tekken 7, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Ball Fighter Z, Street Fighter C y un juego que más que clásico parece ser eterno, el Marvel vs Capcom 2.