"Era terco, no quería tener una rutina y también pensaba que el problema nunca me afectaría. Y es una de esas situaciones en las que me expuse muchísimo con mínima protección y me pasó factura".

"No fue hasta que fui al dermatólogo, me hice una revisión de la piel y me extirparon una mancha cancerosa del pectoral derecho. Esa llamada no es lo que quieres recibir porque es impredecible y no sabes qué tan grave va a ser".