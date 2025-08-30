    Lucha Libre

    El increíble gesto que The Beast Mortos hizo en el Himno de México en pleno Grand Prix

    Como parte del equipo internacional, The Beast Mortos se llevó las miradas mientras el Himno Nacional se escuchaba en la Arena México.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Ojo a lo que hizo Beast Mortos durante el himno de México en el Grand Prix CMLL

    La celebración del Grand Prix 2025 en la Arena México tuvo como un protagonista curioso a The Beast Mortos, parte del equipo internacional que se presentó en la función estelar del viernes 29 de agosto en la catedral de la lucha libre ante el equipo del CMLL.

    Antes de la disputa del Grand Prix, el Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos se entonó en la Arena México y, a pesar de representar al equipo internaacional, The Beast Mortos se unió en el canto junto con la afición al recordar su origen mexicano.

    Después de ello, el coahuilense se olvidó de cualquier gesto hacia su país para protagonizar el Grand Prix que contó con figuras de AEW y dio cuenta de luchadores como Difunto y Atlantis Jr. en un combate de alarido.

    A final de cuentas, Titán Jr. eliminó a The Beast Mortos para cerrar con la participación del representante 'extranjero' en el Grand Prix 2025 que colisionó a grandes figuras de la lucha libre nacional e internacional.

    Místico acabó por ganar la copa al derrotar en el último mano a mano a Mike Bailey tras aplicar la Mística y lograr la rendición.

