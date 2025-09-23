    Más Deportes

    Harry Styles corre el maratón de Berlín con excelente marca

    El cantante fue la sensación en el recorrido de la prueba de los 42 kilómetros 195 metros en la capital alemana.

    Omar Carrillo.
    No, no es un improvisado, ni tampoco parece que lo esté haciendo por moda. Su tiempo, lo delata. Harry Styles corrió el maratón de Berlín en 02 horas 59 segundos y 13 segundos, un tiempazo amateur, y fue la sensación del evento del pasado 21 de septiembre en la capitál alemana.

    Caracterizado con gafas oscuras y una banda en el pelo, y portando el número 31261, registrado a nombre de Sted Sarandos, el cantante y actor recorrió los 42 kilómetros 195 metros, y el público asistente, y también los que lo siguen en redes sociales, le descubrieron bien pronto.

    Hasta la propia organización de la competencia hizo eco de ello y publicó un video de él cruzando la meta, por cierto su tiempo le alcanzo para ubicarse en el sitio 2,442.

    Fotos y videos de él haciendo el recorrido inundaron las redes sociales y uno de tantos comentarios expresó: “ya lleva más maratones que canciones”.

    No es para tanto, pero en marzo de este año también corrió el maratón de Tokio y lo completó con un crono de 3 horas con 24 minutos.

    Otro de los mensajes que se hizo viral rápidamente fue el de Richard Whitehead, doble medallista de oro paralímpico y que se tomó una foto con Harry y la publicó en Instagram: "¡2.58 en Berlín con mi compañero! ¿Alguien lo conoce?”.

    Hay que recordar que a Styles le gusta no solo correr, si no mezclarse entre las multitudes y tratar de pasar desapercibido, aunque no suelen funcionarle sus disfraces.

    En la asunción del Papa León XIV, se le vio infiltrado con un bigote tupido, gorra y anteojos en la Plaza de San Pedro, por supuesto fue reconocido, también, muy pronto.

    Harry Styles tiene 31 años y saltó a la fama en el grupo One Direction y actualmente tiene una prolífica y exitosa carrera como solista y actor.

