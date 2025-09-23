No, no es un improvisado, ni tampoco parece que lo esté haciendo por moda. Su tiempo, lo delata. Harry Styles corrió el maratón de Berlín en 02 horas 59 segundos y 13 segundos, un tiempazo amateur, y fue la sensación del evento del pasado 21 de septiembre en la capitál alemana.

Caracterizado con gafas oscuras y una banda en el pelo, y portando el número 31261, registrado a nombre de Sted Sarandos, el cantante y actor recorrió los 42 kilómetros 195 metros, y el público asistente, y también los que lo siguen en redes sociales, le descubrieron bien pronto.

Hasta la propia organización de la competencia hizo eco de ello y publicó un video de él cruzando la meta, por cierto su tiempo le alcanzo para ubicarse en el sitio 2,442.

Fotos y videos de él haciendo el recorrido inundaron las redes sociales y uno de tantos comentarios expresó: “ya lleva más maratones que canciones”.

No es para tanto, pero en marzo de este año también corrió el maratón de Tokio y lo completó con un crono de 3 horas con 24 minutos.

Otro de los mensajes que se hizo viral rápidamente fue el de Richard Whitehead, doble medallista de oro paralímpico y que se tomó una foto con Harry y la publicó en Instagram: "¡2.58 en Berlín con mi compañero! ¿Alguien lo conoce?”.

Hay que recordar que a Styles le gusta no solo correr, si no mezclarse entre las multitudes y tratar de pasar desapercibido, aunque no suelen funcionarle sus disfraces.

En la asunción del Papa León XIV, se le vio infiltrado con un bigote tupido, gorra y anteojos en la Plaza de San Pedro, por supuesto fue reconocido, también, muy pronto.

Harry Styles tiene 31 años y saltó a la fama en el grupo One Direction y actualmente tiene una prolífica y exitosa carrera como solista y actor.