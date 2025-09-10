    Lucha Libre

    Fresero Jr. revela la jugosa cantidad de dinero que pagó en una lucha

    El hijo de El Fresero contó en Enmascarados TUDN que la lucha libre mexicana es mal pagada y expuso las cifras.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Esta es la brutal cantidad de dinero que pagó Fresero Jr. para luchar!

    Fresero Jr. soltó una bomba en el último episodio de Enmascarados TUDN al revelar la increíble cifra de dinero que tuvo que pagar para poder luchar en los inicios de su carrera.

    El luchador, hijo del legendario referí El Fresero, aseguró que la lucha libre mexicana es mal pagada y que incluso en algunas ocasiones, en lugar de cobrar, hay luchadores que pagan por subirse a un ring.

    “No tienes un salario (fijo), tú puedes pagar hasta por luchar para posicionarte, a mí me tocó en algún tiempo, yo lo hice”, reveló Fresero Jr. en el episodio 14 de Enmascarados TUDN que también contó con la presencia de Fuerza Guerrera Hija.

    Fresero nos dejó con la duda y curiosidad, así es que le preguntamos la cantidad que tuvo que desembolsar y su respuesta nos sorprendió: “50 mil pesos”.

    Además, el oriundo de Celaya, Guanajuato, agregó que “hay luchadores estrellas en las marcas que no pasan de los 2 o 3 mil pesos”.

    Mientras que en el circuito independiente “no pasan de los 200 o 600 pesos”.

    Fresero Jr. dijo que incluso cuando está cerca tu retiro percibes un mejor pago que cuando estás en el mejor momento de carrera.

    “Cuando eres muy bueno, no ganas; cuando te vas a retirar, ganas mejor. Si cuando estuviste 10 años ganabas mil pesos o 200 pesos, cuando estás a dos años de retirarte, sale un promotor y te dice: te doy 50 mil”, señaló.

    Video Reyna Isis revela cuánto le costó perder su máscara en un Aniversario CMLL

