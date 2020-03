Estados con más victorias deportivas en la Unión Americana

No sólo por ser una marca ó un equipo, sino por todo lo que representa una organización deportiva desde sus cimientos y el manejo de personal, modelo de negocio e imprimir en la mente de millones la imagen ganadora que todo aficionado aprecia como la vida misma.

NEW YORK

Sólo dos títulos de los Knicks en la NBA parecen no brillar, pero la friolera de 27 campeonatos de los Yankees provoca una recuperación importante a la que se suman los dos de los Mets en las Grandes Ligas y los cinco que los Giants y los Jets aportan en la NFL provocan una historia ganadora de millones de aficiones en Estados Unidos aunque por lo pronto no aporten en la MLS, pero en lo que se está trabajando con el City.

Pero entre el patriotismo más sentido, no podemos dejar de lado a los New England Patriots y sus seis anillos de Super Bowl, empatados con Pittsburgh como los más ganadores de la NFL aunque también entre las tradiciones nos encontramos a los Boston Red Sox, tremendos adversarios de los New York Yankees en la MLB con sus nueve triunfos en la Serie Mundial y sumar entre todos 32 campeonatos.