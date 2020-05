Darya Klishina rechaza una gran oferta para ser escort

“Hace unos meses en Estados Unidos, un hombre desconocido me escribió un mensaje directo en Instagram y le contesté firmemente: ‘Lo siento, pero esa propuesta no me interesa’. Entonces respondió: ‘Espera, no te niegues tan rápido no sabes cuáles son los términos’. La cantidad era grande”, comentó Klishina, quien ha ganado más dinero con su imagen que siendo atleta.