Noche mágica la que se vivió en la Arena México por el 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre ( CMLL), donde hubo nuevo campeón y una máscara perdida.

Cerca de 20 mil aficionados se deleitaron en la catedral de la lucha libre con grandes combates y momentos que quedarán guardados para la historia en un evento que duró más de tres horas.

Lluvia y La Jarochita abrieron la función venciendo a Reyna Isis y Persephone para retener los Campeonatos Mundiales Femenil de Parejas.

Los hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja, también retuvieron sus títulos de pareja ante los Villanos, Hijo del Villano III y Villano III Jr.

La sorpresa de la noche se dio cuando El Felino y Rey Bucanero perdieron sus cabelleras luego de que fueran descalificados por un foul en la entrepierna que ambos se dieron al mismo tiempo.

Místico hizo vibrar la Arena Mexico al entrar con su popular tema “Me Muero”, mientras que MJF ingresó con un atuendo a lo Homelander, popular personaje de la serie The Boys.

El Rey de Plata y Oro muy temprano quedó con la máscara rota y ensangrentada por los constantes ataques de MJF, pero se apoyó en la afición mexicana y logró vencer al luchador estadounidense de AEW con doble mística para conservar su máscara y convertirse en nuevo Campeón Mundial Semicompleto del CMLL.

En la lucha estelar del 92 Aniversario, la pareja conformada por Esfinge y El Valiente fue la ganadora triangular de parejas increíbles con final suicida, por lo que se enfrentaron a un duelo de Máscara vs. Máscara, donde Esfinge se alzó con el triunfo gracias a un nudo egipcio.

El Valiente dejó un momento emotivo luego de que su hijo entrara a abrazarlo. El Valente, que responde al nombre de Fernando Vega, atacó a Esfinge después de entregarle su máscara.

