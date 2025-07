Digno de una larga y casi increíble historia de Bollywood, Fauja Singh que no pudo caminar hasta los cinco años debido a debilidad en sus piernas. Que descubrió el mundo del maratón a la edad de 89 años y que los 100 seguía compitiendo , murió el lunes a los 114 años tras se atropellado en India.

Su apodo era "Turbante Tornado” , se lo ganó al empezar a correr los 42 kilómetos 195 metros. Nació en 1911 y desde niño trabajó de agricultor. No estudió ni practicó deporte en su juventud.

Empezó a correr cuando se mudo a Reino Unido cuando tenía 89 años: “Correr me mostró bondad y me devolvió la vida, me hizo olvidar todos mis traumas y penas”, dijo a CNN hace 12 años.