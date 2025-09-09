    Más Deportes

    Andrea Becerra logra oro histórico para México en el Mundial de Tiro con Arco 2025

    La mexicana se proclamó campeona del mundo y cerró su participación en Gwangju 2025 con tres medallas.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Oro histórico de México en el Mundial de Tiro con Arco 2025!

    México hace historia en el Mundial de Tiro con Arco 2025. Andrea Becerra se convirtió en la primera mexicana en proclamarse campeona del mundo en la categoría de arco compuesto.

    La mexicana ganó el oro tras vencer en la Final a la salvadoreña Sofía Paz por 147-146 para cerrar su participación en Gwangju 2025 (Corea del Sur) con un total de tres medallas.

    Andrea Becerra se colgó la presea de oro en la modalidad por equipos junto a Adriana Castillo y Mariana Bernal, y también logró el bronce en equipos mixtos con Sebastián García.

    Andrea Becerra por fin logró el oro en arco compuesto

    La arquera jalisciense se había quedado muy cerca de ser campeona del mundo en arco compuesto luego de que en el Mundial de Yankton 2021 se quedara con la medalla de bronce.

    Dos años más tarde, en la edición de Berlín 2023, Becerra se colgó la plata.

    En el Mundial del 2025, para conseguir el oro, Andrea Becerra derrotó en Cuartos de Final a su compatriota Mariana Bernal (148-147), en Semifinales a la colombiana Alejandra Usquiano (148-146), y en la Final a la salvadoreña Sofía Paz (147-146), quien fue una de las sorpresas al ser la número 44 del ranking.

