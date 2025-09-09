Video ¡Oro histórico de México en el Mundial de Tiro con Arco 2025!

México hace historia en el Mundial de Tiro con Arco 2025. Andrea Becerra se convirtió en la primera mexicana en proclamarse campeona del mundo en la categoría de arco compuesto.

La mexicana ganó el oro tras vencer en la Final a la salvadoreña Sofía Paz por 147-146 para cerrar su participación en Gwangju 2025 (Corea del Sur) con un total de tres medallas.

Andrea Becerra se colgó la presea de oro en la modalidad por equipos junto a Adriana Castillo y Mariana Bernal, y también logró el bronce en equipos mixtos con Sebastián García.

HISTORY FOR MEXICO! 🇲🇽🏆

Andrea Becerra is WORLD CHAMPION — the first Mexican woman ever to win a compound world title! 🏹



Watch the champions’ match on archery+#WorldArchery pic.twitter.com/GG3UnkhQQw — World Archery (@worldarchery) September 9, 2025

Andrea Becerra por fin logró el oro en arco compuesto

La arquera jalisciense se había quedado muy cerca de ser campeona del mundo en arco compuesto luego de que en el Mundial de Yankton 2021 se quedara con la medalla de bronce.

Dos años más tarde, en la edición de Berlín 2023, Becerra se colgó la plata.