    Más Deportes

    La alfombra roja del Ring Royale

    Carlos Trejo no se guardó nada con respecto a Alfredo Adame y su pelea en la noche.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Influencer sorprende a Chávez Jr. en sesión de sparring

    La alfombra roja del Ring Royale fue un espectáculo aparte previo a los combates y ahí vimos desfilar a los famosos, y a los influencers en sus mejores galas.

    Y sobre todo a los protagonistas dejar el nervio antes de su combate como Carlos Trejo que habló con Dayane Chrissel y Pablo Chagra sobre su combate con Alfredo Adame.

    PUBLICIDAD

    "Cero nervios, emocionado porque pasaron 20 años para poderlo agarrar. Tengo el objetivo clarísimo, es directo", dijo Trejo y no se guardó absolutamente nada sobre su rival de esta noche y del golpe que se llevó el sábado, y si le perjudicará, "desde que nació ese infeliz le perjudica tener el cerebro de miseria que tiene".

    Y sobre como se va a motivar previo a salir al ring tampoco fue reservado sobre sus comentarios.

    Más sobre Más Deportes

    Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella EN VIVO: Sigue aquí la pelea de box Ring Royale 2026
    1 mins

    Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella EN VIVO: Sigue aquí la pelea de box Ring Royale 2026

    Más Deportes
    Del Toro gana y se mantiene de líder a falta de una etapa en la Tirreno- Adriático
    1 mins

    Del Toro gana y se mantiene de líder a falta de una etapa en la Tirreno- Adriático

    Más Deportes
    Isaac del Toro brinca del décimo sitio a líder de la Tirreno-Adriático
    1 mins

    Isaac del Toro brinca del décimo sitio a líder de la Tirreno-Adriático

    Más Deportes
    Isaac del Toro, tercero en la clásica Strade Bianche 2026
    1 mins

    Isaac del Toro, tercero en la clásica Strade Bianche 2026

    Más Deportes
    Yareli Acevedo sube a lo más alto del podio en el Mundial de Perth
    1 mins

    Yareli Acevedo sube a lo más alto del podio en el Mundial de Perth

    Más Deportes
    Penta se confiesa con Pavel Pardo: “Mi papá fue futbolista profesional”
    1 mins

    Penta se confiesa con Pavel Pardo: “Mi papá fue futbolista profesional”

    Más Deportes
    La World Aquatics cancela el Mundial de Clavados en México por temas de seguridad
    1 mins

    La World Aquatics cancela el Mundial de Clavados en México por temas de seguridad

    Más Deportes
    Balacera en partido de hockey deja muertos en Rhode Island en Estados Unidos
    1 mins

    Balacera en partido de hockey deja muertos en Rhode Island en Estados Unidos

    Más Deportes
    Logan Paul vende carta Pokémon en 16.49 millones de dólares
    1 mins

    Logan Paul vende carta Pokémon en 16.49 millones de dólares

    Más Deportes
    Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi
    1 mins

    Caín Velásquez sale de la cárcel y su familia lo recibe con mariachi

    Más Deportes

    "Voy a revivir y recordar todo lo que insulto a mi familia. Voy a recordar la muerte de mi hermano, voy a recordar como me volteó a mi hermana y l o voy a desmadrar al hijo de su p... madre", sentenció.

    Otro de los protagonistas que habló previo a la función fue Poncho de Nigris, el CEO de Ring Royale.

    "Esperando de que no se salga de control nada y haciendo las cosas bonitas, dinámicas y limpias para todos ustedes. Ring Royale va a ser toda una locura. Ring Royale es un antes y un después en la historia de peleas de entretenimiento en los deportes de contacto", aseguró.

    Por la alfombra roja vimos desfilar a famosos como " El Borrego" Nava, Elia Esparza, Dannik Michele con espectacular vestido rojo, Jonathan Becerra, Vanessa Claudio, Oscar Burgos con su esposa, Elaine Haro, Jhon Echevarria, Lis Vega, Edwin Luna, Yoiker, Bellaca entre muchos otros.

    Uno de los personajes más queridos y que también combatirá esta noche es Abelito y sobre la polémica de pelear o no con careta con Bull Terrier, la zanjó.

    PUBLICIDAD

    "Al Bull Terrier se le está dando la ventaja del peso, el pesa el doble que yo. Peso 29 y el casi 53. Lo acepté, pero si me pagan más peleo sin careta", aseguró.

    Por su parte, Aldo de Nigris no fue modesto sobre la noche y se dedicó a sí mismo la función, a su familia y a Dios, y dijo que después de hoy a la mejor por la popularidad que obtendrá se lanza: "Como diputado y despúes me voy a encerrar a la Casa de las Famosos".

    Finalmente, Karely Ruiz desfiló con outfit a lo Megan Fox y con un corsé tipo las Kardashians.

    "Hoy soy boxeadora profesional. Estoy ansiosa. Con ganas de ganar y no tengo miedo. Aquí va a ganar la que aguante más los put...", dijo sobre su pelea con Marcela Mistral.

    Video Resumen | Victoria por decisión unánime de Diana la ‘Bonita’ Fernández
    Relacionados:
    Más DeportesBoxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX