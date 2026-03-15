Más Deportes La alfombra roja del Ring Royale Carlos Trejo no se guardó nada con respecto a Alfredo Adame y su pelea en la noche.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

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La alfombra roja del Ring Royale fue un espectáculo aparte previo a los combates y ahí vimos desfilar a los famosos, y a los influencers en sus mejores galas.

Y sobre todo a los protagonistas dejar el nervio antes de su combate como Carlos Trejo que habló con Dayane Chrissel y Pablo Chagra sobre su combate con Alfredo Adame.

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"Cero nervios, emocionado porque pasaron 20 años para poderlo agarrar. Tengo el objetivo clarísimo, es directo", dijo Trejo y no se guardó absolutamente nada sobre su rival de esta noche y del golpe que se llevó el sábado, y si le perjudicará, "desde que nació ese infeliz le perjudica tener el cerebro de miseria que tiene".

Y sobre como se va a motivar previo a salir al ring tampoco fue reservado sobre sus comentarios.

"Voy a revivir y recordar todo lo que insulto a mi familia. Voy a recordar la muerte de mi hermano, voy a recordar como me volteó a mi hermana y l o voy a desmadrar al hijo de su p... madre", sentenció.

Otro de los protagonistas que habló previo a la función fue Poncho de Nigris, el CEO de Ring Royale.

"Esperando de que no se salga de control nada y haciendo las cosas bonitas, dinámicas y limpias para todos ustedes. Ring Royale va a ser toda una locura. Ring Royale es un antes y un después en la historia de peleas de entretenimiento en los deportes de contacto", aseguró.

Por la alfombra roja vimos desfilar a famosos como " El Borrego" Nava, Elia Esparza, Dannik Michele con espectacular vestido rojo, Jonathan Becerra, Vanessa Claudio, Oscar Burgos con su esposa, Elaine Haro, Jhon Echevarria, Lis Vega, Edwin Luna, Yoiker, Bellaca entre muchos otros.

Uno de los personajes más queridos y que también combatirá esta noche es Abelito y sobre la polémica de pelear o no con careta con Bull Terrier, la zanjó.

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"Al Bull Terrier se le está dando la ventaja del peso, el pesa el doble que yo. Peso 29 y el casi 53. Lo acepté, pero si me pagan más peleo sin careta", aseguró.

Por su parte, Aldo de Nigris no fue modesto sobre la noche y se dedicó a sí mismo la función, a su familia y a Dios, y dijo que después de hoy a la mejor por la popularidad que obtendrá se lanza: "Como diputado y despúes me voy a encerrar a la Casa de las Famosos".

Finalmente, Karely Ruiz desfiló con outfit a lo Megan Fox y con un corsé tipo las Kardashians.

"Hoy soy boxeadora profesional. Estoy ansiosa. Con ganas de ganar y no tengo miedo. Aquí va a ganar la que aguante más los put...", dijo sobre su pelea con Marcela Mistral.