Más Deportes Karely Ruiz vence por decisión dividida a Kim Shantal en Supernova Génesis En una de las sorpresas del evento la influencer regiomontana se impuso a Kim Shantal que subió dos veces al ring.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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La influencer regiomontana, Karely Ruiz derrotó por decisión dividida a Kim Shantal, para convertirse en campeona de Supernova Génesis, en una de las sorpresas de la noche, pues fue llamada de última hora para unirse a la contienda.

El primer round comenzó con un ritmo muy frenético por parte de ambas contendientes quienes lanzaron rápidas combinaciones apenas sonó la campana. Aunque ambas conectaron golpes, Karely se vio por momentos acorralada en una esquina del ring.

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Para el segundo asalto el cansancio comenzó a hacer efecto en ambas peleadoras. Cabe recordar que Kim Shantal estaba en su segunda pelea de la noche, tras haber enfrentado a Milica, pero pese al agotamiento aún así lograron conectar potentes golpes.

Ya en el tercer round ambas iniciaron con todo sabedoras que se podía definir la pelea. Karely Ruiz logró conectar el rostro de su oponente en más de una ocasión, pero también Shantal encontró con golpes al cuerpo y al rostro.

KARELY RUIZ LANZA RETO PARA SU PRÓXIMA PELEA

Tras la pelea, Karely Ruiz fue cuestionada sobre a quien le gustaría enfrentar y no dudó en asegurar que a Ari Geli. "Creo que Ari Geli. Sería buena rival, preparándome bien", dijo la influencer tras la pelea. Por otra parte, también reconoció a su rival.