    Lucha Libre

    ¡CMLL incrementa las funciones de la Arena México este verano!

    El verano ya comenzó en el CMLL con un partido entre luchadores y medios de comunicación.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    El verano ya comenzó en el CMLL.
    El verano ya comenzó en el CMLL.
    Imagen CMLL

    ¡El verano ya comenzó en el CMLL! Nos espera una temporada increíble en la Arena México con funciones martes, miércoles, jueves, viernes y domingos, y los sábados en la Arena Coliseo con el sello de La Mejor Lucha Libre del Mundo… ¡Orgullosamente Mexicana!

    PUBLICIDAD

    Un partido amistoso de futbol entre las estrellas del CMLL y los representantes de los medios de comunicación marcó el inicio de las actividades que realizará el Consejo Mundial de Lucha Libre este verano.

    La actividad se llevó a cabo en el Deportivo Cuauhtémoc y contó con la presencia de la alcaldesa, la Lic. Alessandra Rojo de la Vega, quien abrió el evento con un penal anotado tras vencer al luchador Ángel de Oro desde los once pasos.

    El equipo del CMLL estuvo conformado por Ángel de Oro, Niebla Roja, Neón, Calavera Jr. I, Robin, Audaz, Capitán Suicida, Raider, Stuka Jr., Vaquero, Jr. y Dragón de Fuego.

    El equipo de luchadores abrió el marcador con un gol de Raider en el primer tiempo, pero el equipo de la prensa remontó y ganó el encuentro por 3-1. Cada tiempo fue de 20 minutos.

    El objetivo del partido fue fortalecer los lazos entre el talento del CMLL y la prensa, en un ambiente lleno de respeto, alegría y pasión por el deporte, demostrando que la unión existe dentro y fuera de los encordados.

    Funciones del CMLL en la Arena México para este verano

    • Martes 7:30 pm
    • Miércoles 7:30 pm
    • Jueves 8 pm
    • Viernes 8:30 pm
    • Domingo 5 pm
    Relacionados:
    Lucha LibreLucha Libre CMLLMás DeportesMás Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Tráiler: El precio de la fama
    Jenni
    Presencias
    Quiero tu vida
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX