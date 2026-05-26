Lucha Libre ¡CMLL incrementa las funciones de la Arena México este verano! El verano ya comenzó en el CMLL con un partido entre luchadores y medios de comunicación.

El verano ya comenzó en el CMLL. Imagen CMLL

¡El verano ya comenzó en el CMLL! Nos espera una temporada increíble en la Arena México con funciones martes, miércoles, jueves, viernes y domingos, y los sábados en la Arena Coliseo con el sello de La Mejor Lucha Libre del Mundo… ¡Orgullosamente Mexicana!

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Un partido amistoso de futbol entre las estrellas del CMLL y los representantes de los medios de comunicación marcó el inicio de las actividades que realizará el Consejo Mundial de Lucha Libre este verano.

La actividad se llevó a cabo en el Deportivo Cuauhtémoc y contó con la presencia de la alcaldesa, la Lic. Alessandra Rojo de la Vega, quien abrió el evento con un penal anotado tras vencer al luchador Ángel de Oro desde los once pasos.

El equipo del CMLL estuvo conformado por Ángel de Oro, Niebla Roja, Neón, Calavera Jr. I, Robin, Audaz, Capitán Suicida, Raider, Stuka Jr., Vaquero, Jr. y Dragón de Fuego.

El equipo de luchadores abrió el marcador con un gol de Raider en el primer tiempo, pero el equipo de la prensa remontó y ganó el encuentro por 3-1. Cada tiempo fue de 20 minutos.

El objetivo del partido fue fortalecer los lazos entre el talento del CMLL y la prensa, en un ambiente lleno de respeto, alegría y pasión por el deporte, demostrando que la unión existe dentro y fuera de los encordados.

Funciones del CMLL en la Arena México para este verano