Patricio O'Ward Pato O’ Ward termina cuarto en las 500 Millas de Indianápolis El piloto mexicano estuvo cerca de recibir la bandera a cuadros, pero un accidente cambió el panorama; Felix Rosenqvist gana la carrera.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Pato O’ Ward termina cuarto en las 500 millas de Indianápolis

Patricio O’Ward, piloto de la escudería McLaren, se quedó a unas vueltas de conquistar las 500 Millas de Indianápolis, pero un accidente y las banderas amarillas provocaron que la carrera se detuviera por unos instantes y con la reanudación, el volante mexicano perdió posiciones.

O’Ward a bordo de su Arrow McLaren concluyó en la cuarta posición en la competencia, que conquistó Feliz Rosenqvist quien superó por 23 milésimas a David Malukas, en un trepidante cierre de carrera.

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Esta es la victoria más cerrada en la historia de las 500 Millas de Indianápolis. El resultado más ajustado se presentó en 1992, cuando Al Unser Jr., superó a Scott Goodyear en la recta final por tan solo 0.043 segundos.

El piloto mexicano vino de atrás

Pato O’Ward arrancó sexto y llegó a caer hasta la posición 12 a lo largo de la carrera, pero poco a poco fue remontando posiciones y en la recta final de la competición se adueño del liderato, presionado por Rosenqvist.

Caio Collet perdió su monoplaza a ocho vueltas de final y se impactó sobre el muro de contención, en un fuerte choque que provocó las banderas amarillas y la atención médica para el piloto.