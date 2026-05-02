Más Deportes Osmar Olvera cierra con bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados Osmar logró venir de atrás, para sumar su tercera presea dentro del certamen mundial.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Osmar Olvera gana bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

El clavadista mexicano Osmar Olvera sumó una medalla más, luego de obtener el bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados en Beijing, China, en la prueba de trampolín de 3 metros individual varonil, reafirmando su lugar entre los mejores del mundo.

¿Cómo fue el camino de Osmar Olvera hacia el podio?

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La competencia presentó un formato innovador que exigió máxima precisión desde las primeras rondas. Olvera superó en el duelo directo a su compatriota Juan Manuel Celaya, avanzando con autoridad a la semifinal.

En esa instancia, el mexicano se midió ante el poderoso chino Zongyuan Wang y el canadiense Carson Paul, quedando este último eliminado y asegurando así el pase de Olvera a la ronda definitiva.

La final reunió a una alineación de alto calibre: Olvera, Wang, Jiuyuan Zheng y el francés Jules Bouyer. Fue ahí donde el mexicano mostró temple competitivo. Tras un tercer clavado que comprometió sus aspiraciones, tuvo que remar contra corriente; sin embargo, su capacidad de reacción y fortaleza mental le permitieron recuperar posiciones y asegurar el tercer lugar del podio con una puntuación de 480.50 unidades.

¿Qué balance deja la participación de Osmar en Beijing?

El mexicano se va de Beijing con medallas en todas sus pruebas, ya que anteriormente logró plata en 3 metros sincronizado, junto con Juan Celaya, y en la final del equipo mixto, junto a Randall Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.

Un rendimiento que no solo refleja regularidad, sino también una evolución competitiva clave rumbo a los próximos compromisos internacionales y de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.