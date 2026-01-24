    Julio César Chávez Jr.

    Julio César Chávez Jr. entrena con Aldo de Nigris para la cartelera Ring Royale

    El Junior regresa a los cuadriláteros tras sus escándalos con la ley.

    Por:Juan Regis
    Video Influencer sorprende a Chávez Jr. en sesión de sparring

    Previo a su primera pelea del 2026, Julio César Chávez Jr. se dio tiempo para compartir su experiencia y consejos dentro del ring con Aldo de Nigris, ganador de 'La Casa de los Famosos'.

    El influencer regiomontano compartió en sus redes sociales el entrenamiento de todo un día al que se sometió en compañía de Chávez Jr., quien tras su deportación de Estados Unidos y escándalos con la ley mexicana regresará a los encardados este fin de semana.

    Aldo de Nigris sorprendió a Julio y a su entrenador al mostrar facilidad para aprender y ejecutar los movimientos en la sesión de manoplas y 'pera fija'.

    Tras minutos de calentamiento, los dos se subieron al ring para una leve sesión de sparring pese a las dudas de Aldo, quien confesó tener miedo de intercambiar golpes con el primer campeón mundial mediano en la historia de México.

    De Nigris mostró su cansancio extremo tras los pocos rounds disputados, pero se ganó el respeto de Chávez Jr., quien comentó, "por algo ganó 'La Casa de los Famosos' porque de todo le sabe y es buena onda".

    Chávez Jr. enfrentará este sábado 24 de enero a Ángel Julián Sacco en la Arena Potosí, mientras que Aldo de Nigris se prepara para enfrentar a Nicola Porcella el 15 de marzo en la Arena Monterrey como parte de la cartelera Ring Royale.

